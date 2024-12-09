Задоян раскрыл трансферные планы «Акрона»

Спортивный директор «Акрона» Арам Задоян высказался о трансферных планах тольяттинского коллектива на ближайшую зиму.

Функционер заявил, что в зимнее трансферное окно «Акрону» нужно точечно усилить свой состав.

— Нам бы хотелось атакующего игрока, который смог бы в последней трети привносить конкретику в атакующей стадии, — приводит слова Задояна «Матч ТВ».

Напомним, текущий сезон является первым для «Акрона» в рамках Российской премьер-лиги. В 18 встречах тольяттинцы набрали 22 очка и завершили первую часть сезона на девятом месте в турнирной таблице.

Свой следующий официальный матч подопечные Заура Тедеева проведут в марте 2025 года.