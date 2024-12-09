Камоцци считают «Спартак» реальным претендентом на чемпионский титул

Бывший советник бывшего президента московского «Спартака» Леонида Федуна, Франко Камоцци, высоко ценит прогресс «Спартака». В последних матчах команда Деяна Станковича выиграла несколько игр подряд, и в данный момент на её счету уже шесть побед кряду. И теперь специалисты считают «Спартак» претендентом на чемпионский титул.

- Считаю, состав в целом укомплектован для борьбы за чемпионство. Разве что я бы подумал над усилением линии обороны, - цитирует слова Франко Камоцци «ВсеПроСпорт».

Напомним, что российский чемпионат ушёл на зимнюю паузу и возобновится лишь весной.