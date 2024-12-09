Задоян: Девятое место — успех для «Акрона»

Спортивный директор «Акрона» Арам Задоян ответил на вопрос о том, мог ли представить, что команда завершит первую часть сезона на девятой позиции в РПЛ.

— Мы думали об этом, разговаривали, но, конечно, все получилось лучше, чем мы могли представить, — приводит слова Задояна «Матч ТВ».

Специалист отметил, что текущий результат — это успех для «Акрон», но до конца сезона еще далеко.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Акрон» впервые в истории попал в Российскую премьер-лигу. После 18 туров подопечные Заура Тедеева находятся на девятой строке в турнирной таблице, сумев заработать 22 балла.

Отставание «Акрона» от первой восьмерки, которую замыкает «Рубин», составляет четыре очка.