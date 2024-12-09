Названа московская команда РПЛ 2024/2025, пропустившая больше всех до зимней паузы: это не «Динамо»

Российская премьер-лига ушла на длительную зимнюю паузу. Следующие матчи чемпионата мы увидим только в начале марта 2025 года. Подведем итоги первой части текущего сезона, в котором было сыграно уже 18 туров.

Удивительно, но самая пропускающая команда среди москвичей — не «Динамо» (20 голов), которое испытывает колоссальные проблемы при игре в обороне. Оказывается, больше всех в первой части сезона пропустил «Локомотив» Михаила Галактионов (26 голов).

Стоит признать, что статистику «железнодорожникам» знатно подпортил «Спартак», который несколько туров назад разгромил «Локомотив» со счетом 5:2.