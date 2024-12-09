Дюпин оценил перспективы «Краснодара» в РПЛ

Вратарь «Краснодара» Юрий Дюпин поделился мнением о перспективах команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

— Какие перспективы у «Краснодара» во второй части сезона? Первое место, — приводит слова Дюпина Metaratings.

Напомним, «Краснодар» второй год подряд стал зимним чемпионом РПЛ. За 18 матчей подопечные Мурада Мусаева одержали 11 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели всего 1 поражение. После таких результатов в копилке «быков» 39 зачетных баллов.

Ровно столько же очков у «Зенита», который ушел в отпуск на второй позиции. Однако «сине-бело-голубые» уступают «Краснодару» по личным встречам.