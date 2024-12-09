​ЦСКА собирается погасить задолженность за Эджуке

Московский ЦСКА собирается урегулировать проблему, возникшую из-за задолженности перед нидерландским «Херенвеном» за приобретение Чидеры Эджуке. Это означает, что в ближайшее время ЦСКА погасит задолженность перед клубом, в котором раньше выступал футболист. Об этом сообщает bobsoccer.ru.

Из-за этого ранее ФИФА, напомним, запретила московскому клубу заявлять новых игроков вплоть до лета 2026 года. Речь, напомним, идёт о сумме примерно три миллиона евро.

После восемнадцати туров российского чемпионата московский ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Клуб собрал 31 очко.