Дюпин рассказал, хочет ли остаться в «Краснодаре»

Вратарь «Краснодара» Юрий Дюпин ответил на вопрос о своём будущем в клубе.

— Хотел бы продлить контракт с «Краснодаром»? Конечно, — приводит слова Дюпина Metaratings.

Напомним, 36-летний голкипер присоединился к «Краснодару» перед стартом текущего сезона. За это время Дюпин ни разу не сыграл в Российской премьер-лиге, но при этом пять раз появился в матчах Кубка России, пропустив десять голов.

Действующий трудовой договор Дюпина с «Краснодаром» рассчитан до предстоящего лета. Специалисты авторитетного интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость вратаря в 500 тысяч евро.