Стало известно, кто из клубов РПЛ одержал больше всех побед перед зимней паузой в текущем сезоне

Длительный зимний отпуск в Российском футболе подкрался незаметно. В первой части сезона было сыграно 18 туров, по итогам которых лидером таблицы является «Краснодар», набравший 39 очков.

При этом кубанский клуб не является тем, кто выиграл наибольшее количество матчей в текущем сезоне. У подопечных Мурада Мусаева 11 побед, а лучший результат по данному показателю у идущего на втором месте «Зенита». Футболисты Сергея Семака добились 12 побед в 18 встречах.

Добавим, что «Зенит» набрал такое же количество очков, как и «Краснодар». Однако «сине-бело-голубые» уступают по дополнительным показателям.