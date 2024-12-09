Червиченко назвал причину спада «Зенита»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко объяснил нестабильную игру петербургского «Зенита» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.
«У «Зенита» есть игроки, которые по несколько раз были чемпионами. Все трофеи собрали. Да и денег уже им много. Допускаю, что некоторые хотят себя попробовать в другом чемпионате», - цитирует Червиченко «Чемпионат».
В последнем матче Премьер-лиги перед зимним перерывом «Зенит» потерпел домашнее поражение от тольяттинского «Акрона» со счетом 1:2. После 18 туров команда Сергея Семака с 39 набранными очками находится на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России.
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