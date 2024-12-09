Петржела назвал возможную причину проблем Соболева в «Зените»

Нападающий Александр Соболев пока что не оправдывает ожиданий в «Зените». После трансфера в питерский клуб из «Спартака» Соболев до сих пор не сделал ни одного результативного действия в Премьер-лиге. Комментарий на этот счёт дал экс-тренер питерской команды Властимил Петржела. Он допускает, что проблемой Соболева может быть любовь к компьютерным играм.

«Что делать в свободное время – личное дело каждого футболиста. Но компьютерные игры действительно могут быть причиной плохой формы Соболева. Например, если он проводит слишком много времени за этим увлечением, плохо спит», - цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Первую часть сезона Российской премьер-лиги «Зенит» завершил на второй позиции в турнирной таблице. Питерцы имеют столько же очков, сколько первый «Краснодар», но они уступают по дополнительным показателям.