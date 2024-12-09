Агент ответил на вопрос о сроках восстановления Майсторовича

Александар Важич, агент защитник «Динамо» Милана Майсторовича, поделился комментарием о состоянии своего подопечного.

— Точные сроки возвращения Милана на поле пока неизвестны. Главное, чтобы он полностью восстановился после операции, которая, надеюсь, станет последней в его карьере, — цитирует агента портал «РБ Спорт».

В текущем сезоне 19-летний Майсторович появился на поле в 11 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом.

Действующий трудовой договор защитника с «Динамо» рассчитан до июня 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет два миллиона евро.