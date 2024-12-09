Станислав Сухина вернулся в «Локомотив». Как сообщает на своих страницах «Чемпионат», 56-летний специалист стал начальником молодёжной команды московского клуба.

Как известно, в 2017-2021 годах Сухина был начальником первой команды «Локомотива». Ранее Сухина работал судьёй в чемпионате России.

«Локомотив» завершил первую часть сезона на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Михаила Галактионова отстаёт на четыре очка.

Напомним, что в воскресенье «Локомотив» добился ничьей в гостевом матче чемпионата против «Краснодара».