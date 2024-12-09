Джанашия оценил результат матча «Краснодар» - «Локомотив»

Экс-игрок московского «Локомотива» Заза Джанашия поделился мнением о недавнем поединке между «железнодорожниками» и «Краснодаром» в рамках 18-го тура чемпионата России.

«Локомотив» здорово сыграл в матче с «Краснодаром». После крупных поражений ничейный результат является нормальным. Команда ушла на зимнюю паузу в хорошем настроении», - передает слова Джанашии «Чемпионат».

Напомним, что встреча прошла на стадионе в Краснодаре и завершилась вничью со счетом 0:0.

После 18 туров чемпионата России «Локомотив» с 35 набранными баллами занимает пятую строчку в турнирной таблице.