Кастаньо рассказал, беспокоит ли его недостаток игровой практики

Колумбийский полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо ответил на вопрос, переживает ли он из-за недостатка игровой практики.

Футболист признался, что всегда есть переживания, когда играешь не очень много.

«Отсутствие минут волнует, но сейчас нужно все-таки столкнуться с тем, что есть и подготовиться к тому, с чем придётся столкнуться в будущем», — приводит слова Кастаньо Metaratings.

В нынешнем сезоне чемпионата России 24-летний Кастаньо принял участие в 15 матчах, в которых отметился одним забитым мячом и сделал три результативные передачи.

Стоит сказать, что из 15 матчей Кастаньо выходил в стартовом составе только пять раз.