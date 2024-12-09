Газзаев: «Зенит» потерял инстинкт убийцы после шести лет доминирования»

Российский футбольный специалист Валерий Газзаев поделился мнением о выступлении петербургского «Зенита» в первой половине сезона Премьер-лиги.
«Зенит» не занимает доминирующую позицию, которая была на протяжении шести лет. После шести лет доминирования команда потеряла инстинкт убийцы», - приводит слова Газзаева «Чемпионат».
В последнем матче перед зимней паузой «сине-бело-голубые» на домашнем стадионе сенсационно проиграли тольяттинскому «Акрону» со счетом 1:2. После 18 туров чемпионата России подопечные Сергея Семака уступают лидирующему «Краснодару» по дополнительным показателям.
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