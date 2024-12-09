Мусаев высказался о трансфере Сперцяна в «ПСЖ»

«Достоин ли Сперцян? Когда они интересовались Сафоновым, я знал об этом. Потому что обратились в клуб и сказали: «У нас есть интерес». По Эду всё тихо. Смысл слухи обсуждать?» - передает слова тренера «РБ Спорт».