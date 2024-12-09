Мусаев высказался о трансфере Сперцяна в «ПСЖ»

Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев отреагировал на информацию о потенциальном трансфере хавбека «быков» Эдуарда Сперцяна во французский «ПСЖ».
«Достоин ли Сперцян? Когда они интересовались Сафоновым, я знал об этом. Потому что обратились в клуб и сказали: «У нас есть интерес». По Эду всё тихо. Смысл слухи обсуждать?» - передает слова тренера «РБ Спорт».
Трансферная стоимость Сперцяна составляет 20 миллионов евро. Срок действующего трудового соглашения полузащитника с краснодарским клубом истекает летом 2026 года. В текущем сезоне армянин провел 25 поединков за «быков», записав на свой счет шесть забитых мячей и три голевые передачи.
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