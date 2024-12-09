Джанашия: «Оренбург» с такой игрой должен вылететь»

Экс-игрок московского «Локомотива» Заза Джанашия поделился мнением о перспективах «Оренбурга» в борьбе за выживание в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Оренбург» с такой игрой должен вылететь. Но думаю, во время паузы в клубе сделают выводы. Всё зависит от президента и тренера. Если они не возьмут хороших футболистов, будут проблемы», - приводит слова Джанашии «Чемпионат».
После 18 проведенных туров чемпионата России «Оренбург» набрал восемь баллов и замыкает турнирную таблицу Российской премьер-лиги. Отставание от идущего предпоследним «Ахмата» составляет пять очков.
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