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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Джанашия: «Оренбург» с такой игрой должен вылететь»

09 Декабря 2024 • 16:51 Комментировать

Экс-игрок московского «Локомотива» Заза Джанашия поделился мнением о перспективах «Оренбурга» в борьбе за выживание в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Оренбург» с такой игрой должен вылететь. Но думаю, во время паузы в клубе сделают выводы. Всё зависит от президента и тренера. Если они не возьмут хороших футболистов, будут проблемы», - приводит слова Джанашии «Чемпионат».

После 18 проведенных туров чемпионата России «Оренбург» набрал восемь баллов и замыкает турнирную таблицу Российской премьер-лиги. Отставание от идущего предпоследним «Ахмата» составляет пять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Заза Джанашия Оренбург
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