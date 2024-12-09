Кастаньо — о спаде «Краснодара»: «Это нормальное стечение обстоятельств»

Колумбийский хавбек «Краснодара» Кевин Кастаньо высказался о последних результатах команды в чемпионате России.

«Мне кажется, что это нормальное стечение обстоятельств, это футбол, особенно после такой серии из десяти побед», — приводит слова Кастаньо Metaratings.

Футболист добавил, что сейчас всем нужно хорошо отдохнуть, а после провести работу над ошибками и продолжать развиваться.

По итогам 18 сыгранных туров «Краснодар» идет на вершине турнирной таблицы Российской премьер-лиги, сумев заработать 39 баллов.

Свой следующий официальный матч «быки» проведут в марте 2025 года.