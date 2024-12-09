Газзаев оценил работу РФС в 2024 году

Экс-тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о работе Российского футбольного союза в уходящем году.

«Кубок России получается настоящим Кубком. Отметил бы, что РФС и для национальной команды находил партнёров с учётом изоляции. Поставил бы РФС положительную оценку за первый этап», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».

Напомним, что российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА. В последнем товарищеском поединке сборная России одержала разгромную победу над командой Сирии со счетом 4:0.