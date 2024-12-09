Чернов оценил игру Абены за «Спартак»

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов поделился комментарием об игре своего одноклубника Миенти Абены.

— У Абены были моменты, когда он играл хорошо, но потом у него что-то не получалось. Ничего страшного в этом нет. Это футбол, — приводит слова Чернова Legalbet.

Чернов надеется, что после зимних сборов не только Абена, но и все остальные игроки «Спартака» будут находиться в отличной форме.

Напомним, Абена присоединился к «Спартаку» в летнее трансферное окно, перебравшись из «Ференцвароша». За это время суринамец появился на поле в десяти встречах и не отметился голевыми действиями.