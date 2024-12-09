Подсчитано, сколько показано красных карточек в текущем сезоне РПЛ

В чемпионате России наступила затяжная зимняя пауза – следующий тур пройдёт только в начале марта. На каникулы в качестве лидера Премьер-лиги ушёл «Краснодар», который опережает второй «Зенит» за счёт победы в очном матче при равенстве очков (по 39). Тройку лидеров замыкает «Спартак» (37 баллов).

В восемнадцати прошедших турах Премьер-лиги судьи 32 раза показывали красные карточки. В среднем за игру случалось 0,22 удаления с поля.

Футболисты получили 30 красных карточек. Ровно половина из них – 15 – стали результатом второй жёлтой карточки. Ещё два удаления зарабатывали тренеры и штаб.