Газзаев отметил влияние Дзюбы в «Акроне»

Российский специалист Валерий Газзаев высказался об игре нападающего Артёма Дзюбы за тольяттинский «Акрон».
«Дзюба внёс авторитет, чтобы команда успешно выступила в первом этапе чемпионата. Несмотря на сложности, команда не отходит от своих принципов игры. «Акрон» держит свою линию», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».
36-летний нападающий присоединился к «Акрону» в начале сезона-2024/2025. Дзюба записал на свой счет три забитых мяча и три результативные передачи в десяти поединках Российской премьер-лиги. «Акрон» занимает девятое место в таблице РПЛ.
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