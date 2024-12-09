Клещенко назвал Рябчука лучшим левым защитником РПЛ

Наставник сборной Молдовы Сергей Клещенко ответил на вопрос о том, считает ли он защитника «Спартака» Олега Рябчука лучшим на своей позиции в чемпионате России.

— Да, потому что он игрок сборной Молдавии. Субъективный ответ, — приводит слова Клещенко Legalbet.

Специалист подчеркнул, что в динамике и ритме игры Рябчук делает разницу на футбольном поле.

В текущем сезоне 26-летний защитник принял участие в 17 играх чемпионата России, в которых записал в свой актив одну результативную передачу.

Действующий трудовой договор Рябчука со столичным «Спартаком» рассчитан до середины 2026 года.