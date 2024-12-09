Генич высказался о слухах, связывающих Батракова с «Манчестер Сити»

Известный комментатор Константин Генич дал комментарий по поводу слухов, которые связывают атакующего полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова с «Манчестер Сити». Появлялась информация, что топ-клуб Английской премьер-лиги следит за 19-летним российским игроком.

По словам Генича, он верит, что Батраков находится в списке игроков, которых «Манчестер Сити» просматривает.

«Думаю, они мониторят сезон, просматривают статистику. Тем более, он молодой. В том, что он заинтересовал City Football Group, вообще не сомневаюсь. Его прогнать через аренду в «Жироне» и потом уже в Англию, почему нет?» - цитирует Генича «Спорт-Экспресс».

Алексей Батраков сейчас с 10 голами занимает второе место в рейтинге бомбардиров Российской премьер-лиги.