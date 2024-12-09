Команда, пропустившая больше всех в осенней части сезона РПЛ 2024/2025, занимает 13-е место в таблице

Первая часть Российской премьер-лиги уже завершена. Все 16 клубов отправились на длительные каникулы, так как возвращение чемпионата состоится лишь в марте следующего календарного года.

По итогам 18 сыгранных туров самой пропускающей командой стали подмосковные «Химки». В своих встречах подопечные Франка Артиги вытаскивали мяч из ворот 35 раз, забив при этом только 22 гола. Не так далеко от «Химок» расположились «Акрон» и «Пари НН», пропустившие по 34 мяча.

За 18 матчей «Химки» набрали 16 очков и ушли в отпуск на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Отрыв от зоны прямого вылета составляет три балла.