Газзаев оценил игру «Акрона» после сенсации с «Зенитом»

Бывший наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с журналистами высказался о выступлении тольяттинского «Акрона» в Российской премьер-лиге.

«На меня большое впечатление произвела команда-дебютант «Акрон». Они на правильном пути, добиваются результата. Если добавятся мастеровитые игроки, команда может претендовать на большее», - передает слова эксперта «Чемпионат».

После 18 туров Российской премьер-лиги тольяттинская команда набрала 22 балла и занимает девятое место в турнирной таблице. Подопечные Заура Тедеева в последнем матче перед зимней паузой на выезде одержали сенсационную победу над петербургским «Зенитом» со счетом 2:1.