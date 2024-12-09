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Газзаев оценил игру «Акрона» после сенсации с «Зенитом»

09 Декабря 2024 • 16:16 Комментировать

Бывший наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с журналистами высказался о выступлении тольяттинского «Акрона» в Российской премьер-лиге.

«На меня большое впечатление произвела команда-дебютант «Акрон». Они на правильном пути, добиваются результата. Если добавятся мастеровитые игроки, команда может претендовать на большее», - передает слова эксперта «Чемпионат».

После 18 туров Российской премьер-лиги тольяттинская команда набрала 22 балла и занимает девятое место в турнирной таблице. Подопечные Заура Тедеева в последнем матче перед зимней паузой на выезде одержали сенсационную победу над петербургским «Зенитом» со счетом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Газзаев Акрон
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