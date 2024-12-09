Гладилин объяснил, почему «Динамо» и «Локомотив» нестабильны

Российский тренер Валерий Гладилин, работавший в «Спартаке», высказался об игре «Динамо» и «Локомотива».

Специалист заявил, что у этих команд есть много молодых игроков, но при этом нет костяка, и пока он не появится, игра не пойдет.

«Сейчас — брожения: то выиграли, то проиграли, то ничья. Это происходит из-за того, что нет сыгранности», — приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

Напомним, первая часть нынешнего сезона чемпионата России завершена. По итогам 18 туров «Динамо» и «Локомотив» идут на четвертой и пятой строчках, добыв по 35 баллов.

Стоит добавить, что зимним чемпионом РПЛ второй год подряд стал «Краснодар».