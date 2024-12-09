Стало известно, сколько жёлтых карточек показано за 18 туров РПЛ текущего сезона

В Российской премьер-лиге наступила затяжная пауза. В ближайшие недели футболисты отдохнут в отпусках, прежде чем собраться на зимние сборы. Следующий тур российского чемпионата пройдёт в начале марта.

В прошедших восемнадцати турах РПЛ арбитры 643 раза доставали из кармана жёлтую карточку. Получается, в среднем за одну игру российского чемпионата выносилось 4,47 предупреждения.

Отметим, что на первом месте в чемпионате России сейчас идёт «Краснодар», который при равенстве очков (по 39) опережает «Зенит» за счёт победы в очном матче первого круга (2:0). Тройку замыкает «Спартак» (37 очков).