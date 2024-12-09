Мостовой назвал две команды, которые могут испортить юбилей «Зениту»

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Мостовой назвал команды, которые могут помешать петербургскому «Зениту» выиграть чемпионство в 100-летний юбилей.

«Краснодар» или «Спартак» обязаны это сделать - испортить юбилейный год «Зениту». Тем удивительнее будет вторая часть сезона после зимней паузы», - передает слова эксперта «РИА Новости Спорт».

На зимнюю паузу лидером чемпионата России ушел «Краснодар». Подопечные Мурада Мусаева с 39 баллами занимают первое место, опережая идущий вторым «Зенит» (39) по дополнительным показателям. Московский «Спартак» набрал 37 очков и располагается на третьей позиции в турнирной таблице.