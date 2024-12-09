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Стипиди: «В «Краснодаре» нет тренера, а есть управляющий, который прыгает и скачет» эксклюзив

09 Декабря 2024 • 15:53 Комментировать
Краснодар
0:0
Локомотив Москва

Футбольный функционер Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о главном тренера «Краснодара» Мураде Мусаеве.

- В «Краснодаре» на данный момент нет тренера. А есть управляющий, который называет состав. И который в последнее время стал подстраиваться под тренеров-иностранцев, прыгавших и скакавших у нас рядом с полем. Под итальянцев, испанцев, которые показывали, какие они супертренеры. Я считаю, Мусаеву это не нужно делать. Ему надо не поддаваться такому влиянию, а оставаться самим собой, – сказал Стипиди.

«Краснодар» ушёл на зимний перерыв лидером таблицы РПЛ с преимуществом над «Зенитом» по личной встрече.

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