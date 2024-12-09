Экс-игрок «Кубани»: «Краснодару» нужен игрок типа Барко»

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги матча 18-го тура РПЛ «Краснодар» – «Локомотив» (0:0) и в целом первой части чемпионата для «быков».

- В этом матче было много борьбы. «Локомотив» всячески пытался зацепить ничью и, может, забить на контратаке. Гости максимально затягивали игру – они валялись на газоне, долго вводили мяч в игру. Краснодарцы подстроились под эту манеру и только в конце игры проснулись, завелись немножко. Мне кажется, если ты хочешь стать чемпионом, нужно выгрызать победы в подобных матчах через не могу.

Были травмы, электрокар выезжал на поле, проверка ВАР в концовке. Но судья дал только семь минут компенсированного времени. Да там десять надо было добавлять минимум! Не знаю, почему такое странное решение.

Неназначенный пенальти в пользу «Краснодара»? Фол Черникова был на бровке, рядом с боковым арбитром, главный судья тоже эпизод видел. Почему тогда Казарцев сразу не свистнул? Так можно и до бесконечности потом назад отматывать.

Было тревожное чувство, что даже если назначат пенальти, «Краснодар» всё равно не забьёт его, потому что игра не шла. Кода у тебя атаки одна за другой и видно, что гол назревает, там больше уверенности, что твоя победа будет логичной. А тут у Кордобы мяч в первом тайме не пошёл в ворота – свалился мимо. Во втором тайме Тормена пробил из штрафной выше створа, а Черникову в своём моменте надо было «стрелять» похладнокровней.

Да, «Краснодар» ушёл на зимний перерыв на первом месте. Но в прошлом году тоже так было. Тогда казалось, что это станет для команды дополнительным психологическим преимуществом, а на деле никакого преимущества не извлекли. Так что сейчас это просто сладкая пилюля.

Видно, что «Краснодар» реально подустал на финише календарного года, не было уже такого огонёчка, азарта, куража. Долго длилась серия и победная, и беспроигрышная – всё это позитивные моменты были. Но концовка года оказалась смазана. Теперь надо хорошо поработать на зимних сборах. Было бы неплохо приобрести одного-двух новичков, которые сразу влились бы в команду, быстро бы заиграли. Желательно атакующего полузащитника – типа как Барко в «Спартаке», который и игру ведёт, и сам забивает. Такой футболист придал бы скорости в игре и дополнительной конкуренции в составе, – объяснил Селин.

Весеннюю часть чемпионата России «Краснодар» начнёт домашним матчем против «Крыльев Советов».

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