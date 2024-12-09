Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок «Кубани»: «Краснодару» нужен игрок типа Барко» эксклюзив

09 Декабря 2024 • 15:53 Комментировать
Краснодар
0:0
Локомотив Москва

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги матча 18-го тура РПЛ «Краснодар» – «Локомотив» (0:0) и в целом первой части чемпионата для «быков».

- В этом матче было много борьбы. «Локомотив» всячески пытался зацепить ничью и, может, забить на контратаке. Гости максимально затягивали игру – они валялись на газоне, долго вводили мяч в игру. Краснодарцы подстроились под эту манеру и только в конце игры проснулись, завелись немножко. Мне кажется, если ты хочешь стать чемпионом, нужно выгрызать победы в подобных матчах через не могу.

Были травмы, электрокар выезжал на поле, проверка ВАР в концовке. Но судья дал только семь минут компенсированного времени. Да там десять надо было добавлять минимум! Не знаю, почему такое странное решение.

Неназначенный пенальти в пользу «Краснодара»? Фол Черникова был на бровке, рядом с боковым арбитром, главный судья тоже эпизод видел. Почему тогда Казарцев сразу не свистнул? Так можно и до бесконечности потом назад отматывать.

Было тревожное чувство, что даже если назначат пенальти, «Краснодар» всё равно не забьёт его, потому что игра не шла. Кода у тебя атаки одна за другой и видно, что гол назревает, там больше уверенности, что твоя победа будет логичной. А тут у Кордобы мяч в первом тайме не пошёл в ворота – свалился мимо. Во втором тайме Тормена пробил из штрафной выше створа, а Черникову в своём моменте надо было «стрелять» похладнокровней.

Да, «Краснодар» ушёл на зимний перерыв на первом месте. Но в прошлом году тоже так было. Тогда казалось, что это станет для команды дополнительным психологическим преимуществом, а на деле никакого преимущества не извлекли. Так что сейчас это просто сладкая пилюля.

Видно, что «Краснодар» реально подустал на финише календарного года, не было уже такого огонёчка, азарта, куража. Долго длилась серия и победная, и беспроигрышная – всё это позитивные моменты были. Но концовка года оказалась смазана. Теперь надо хорошо поработать на зимних сборах. Было бы неплохо приобрести одного-двух новичков, которые сразу влились бы в команду, быстро бы заиграли. Желательно атакующего полузащитника – типа как Барко в «Спартаке», который и игру ведёт, и сам забивает. Такой футболист придал бы скорости в игре и дополнительной конкуренции в составе, – объяснил Селин.

Весеннюю часть чемпионата России «Краснодар» начнёт домашним матчем против «Крыльев Советов».

Ринат Билялетдинов - о ничьей в Краснодаре: «Никто не наиграл на победу»

Балахнин: «Игра «Краснодара» и «Локомотива» была борцовская, я ждал более созидательного футбола»

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Эсекьель Барко Алексей Селин ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 09 Декабря
15:53
Стипиди: «В «Краснодаре» нет тренера, а есть управляющий, который прыгает и скачет»
15:53
Экс-игрок «Кубани»: «Краснодару» нужен игрок типа Барко»
08 Декабря
22:54
Ринат Билялетдинов - о ничьей в Краснодаре: «Никто не наиграл на победу»
22:51
Балахнин: «Игра «Краснодара» и «Локомотива» была борцовская, я ждал более созидательного футбола»
22:46
Тренер «Краснодара» Оленин: «Мы рады, что закончили эту часть сезона на первом месте» 1
22:38
Галактионов: «Наверное, это счастье играть такие важные и большие матчи в такой атмосфере»
22:13
Баринов: «Если по моментам брать, мы были ближе к победе»
22:12
Батраков: «Благодарен команде за самоотдачу до последних минут»
22:02
Экс-игрок «Краснодара» Шипицин подвёл итоги первой части сезона РПЛ
21:44
Из-за них «Краснодар» снова потерял очки: три худших игрока матча против «Локомотива» 1
21:31
Ничья в пользу «Зенита»: «Краснодар» не смог обыграть «Локомотив», взобравшись на первое место лишь по дополнительным показателям 5
19:00
«Краснодар» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:18
Кордоба и Батраков — в основе «Краснодара» и «Локомотива» на очную битву в РПЛ
16:48
Канчельскис дал прогноз на результат матча «Краснодар» - «Локомотив»
16:36
Бышовец назвал игрока, ставшего открытием сезона РПЛ
12:05
«Краснодар» – «Локомотив»: прогнозы экспертов на исход матча, где смотреть игру
09:00
«Краснодар» – «Локомотив»: Возможные стартовые составы на центральный матч тура чемпионата России
08:10
Наумов перечислил факторы, почему «Краснодар» является фаворитом в матче против «Локомотива»
02:17
Краснодар - Локомотив: где смотреть прямую трансляцию онлайн
07 Декабря
20:57
Бесплатная ставка и прогноз на матч Краснодар — Локомотив чемпионата России — 8 декабря 2024
20:29
Прогноз и ставка от Александра Мостового на матч Краснодар – Локомотив РПЛ – 8 декабря 2024
20:23
Прогноз и ставка от Романа Павлюченко на матч Краснодар – Локомотив РПЛ – 8 декабря 2024
19:34
Агент объяснил, при каких обстоятельствах Батраков может попасть в «Манчестер Сити»
18:44
«Зенит» потеряет лидерство в РПЛ перед зимним межсезоньем при одном условии 2
17:05
Ставка и прогноз на точный счёт матча Краснодар — Локомотив РПЛ — 8 декабря 2024
06 Декабря
22:59
Стало известно, сколько зрителей ожидается на матче «Краснодар» - «Локомотив»
20:56
Ставка и прогноз на матч Краснодар — Локомотив РПЛ — 8 декабря 2024
20:51
Кечинов: «Жаль, что начинается перерыв – «Спартак» в сумасшедшей форме»
20:45
Кордоба высказался об уровне форвардов в РПЛ
19:54
Газинский ответил на вопрос о конкуренции с «Зенитом»
15:29
Назначен судья на матч «Краснодар» - «Локомотив»
15:25
Эштреков рассказал, что нужно Батракову, чтобы достичь уровня «Манчестер Сити»
14:58
Гуренко сравнил Батракова с Модричем 2
14:10
Игрок «Локомотива» Ньямси — о спаде: «Мы все немного устали»
14:02
Мостовой: «Краснодару» нужно вернуть Ивича»
05 Декабря
23:06
Борис Игнатьев: «Локомотиву» не хватает свежести и быстроты»
21:57
Мостовой: «Не верю, что «Краснодар» сможет проиграть два раза подряд»
21:52
Актуальная ставка и прогноз на матч Краснодар – Локомотив чемпионата России – 8 декабря 2024
21:08
Кечинов: «В игре «Краснодара» и «Локомотива» фаворита нет»
20:55
​Билялетдинов предсказал ничью в матче «Локомотива» и «Краснодара»
20:02
Булыкин: «Галицкому надо продавать Сперцяна в «ПСЖ» за 20 миллионов; против «Зенита» у «Краснодара» шансов немного» 4
17:57
Логашов: «Ощущение, что «Локомотив» устал»
17:43
Гладилин высказался о матче «Краснодар» - «Локомотив»
16:21
Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «Я уже подумал, что Угальде закончил, как Батраков и Глушенков»
14:36
Хомуха - о «зимнем лидере» лиги: «Зенит» сохранит первое место, второю ошибку подряд он не совершит»
13:49
«У «Зенита» застой, «Локомотив» лихорадит, а «Спартаку» не хватает стабильности» - Точилин о претендентах на золото РПЛ
13:40
Губерниев: «Не вижу у «Локомотива» надлома»
11:44
Беляев: «Молодёжь у «Локомотива» высшей пробы»
04 Декабря
14:43
Шишкин объяснил спад «Локомотива»
03 Декабря
20:34
Сенников: «Локомотив» может бороться за высокие места»
18:14
Стало известно, почему Джикия не перешёл в «Локомотив»
16:03
Сторожук: «В потенциале Агкацев может попробовать свои силы в Европе»
14:32
Газинский ответил, готов ли Сперцян к Европе
13:35
Сторожук – о Мураде Мусаеве: «Он всё делает правильно»
12:12
Галактионов: «Знаем, что нам нужно переделать внутри»
02 Декабря
20:13
Галактионов запретил игрокам «Локомотива» разговаривать с арбитрами
12:51
«Спартак» интересуется защитником «Локомотива»
12:45
Московский клуб пропустил восемь мячей в крайних двух турах РПЛ
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Фанаты вспомнили слова Роналду о Мбаппе в «Реале» Роналду обновил мировой рекорд Зидан поставил условие «Реалу» Флик решил убрать из «Барселоны» двух футболистов ЦСКА сделал предложение Файзуллаеву Бензема высказался о Роналду Гвардиола решил избавиться от четырёх игроков «Манчестер Сити» Роналду вмешался в конфликт Бензема Назван лучший игрок XXI века: Роналду – второй, Роналдиньо – шестой, а Мбаппе выше Кака и Руни Месси решил, в каком клубе продолжит карьеру
«Атлетик» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти «Мальорка» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Зенит» - «Акрон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Гвардиола: «У меня проблемы с де Брёйне, он мне не нужен» Гвардиола пытался наброситься на фаната на улице «Атлетик» шокировал «Реал» и лишил лидерства по потерянным очкам «Бетис» заслуженно отобрал победу у «Барселоны» Зидан поставил условие «Реалу»
Спортивные новости
Виталий Петров отреагировал на победу «Макларена» в Кубке конструкторов впервые с 1998 года В Госдуме прокомментировали информацию о возможном допуске российских фигуристов до Олимпиады-2026 Свищёв высказался о возможном допуске российских фигуристов до Олимпиады Носов высказался о положении «Динамо» в женской Суперлиге Рыбин порассуждал о будущем Капризова в «Миннесоте» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Декабря
16:37 · Россия. Премьер-лига
Газзаев отметил влияние Дзюбы в «Акроне»
16:37 · Россия. Премьер-лига
Клещенко назвал Рябчука лучшим левым защитником РПЛ
16:35 · Россия. Премьер-лига
Генич высказался о слухах, связывающих Батракова с «Манчестер Сити»
16:28 · Россия. Премьер-лига
Команда, пропустившая больше всех в осенней части сезона РПЛ 2024/2025, занимает 13-е место в таблице
16:16 · Россия. Премьер-лига
Газзаев оценил игру «Акрона» после сенсации с «Зенитом»
16:10 · Россия. Премьер-лига
Гладилин объяснил, почему «Динамо» и «Локомотив» нестабильны
16:10 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сколько жёлтых карточек показано за 18 туров РПЛ текущего сезона
15:58 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал две команды, которые могут испортить юбилей «Зениту»
15:53 · Россия. Премьер-лига
Стипиди: «В «Краснодаре» нет тренера, а есть управляющий, который прыгает и скачет» эксклюзив
15:53 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани»: «Краснодару» нужен игрок типа Барко» эксклюзив
15:47 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Спартак» — самая сильная команда РПЛ»
15:46 · Россия. Премьер-лига
Подсчитано, сколько голов забито в осенней части РПЛ сезона 2024/2025
15:46 · Россия. Премьер-лига
Бонгонда: «Надеюсь, что цель «Спартака» - это чемпионство в РПЛ»
15:42 · Россия. Премьер-лига
Определена самая посещаемая команда РПЛ перед зимней паузой: это не «Спартак»
15:38 · Россия. Премьер-лига
Гладилин объяснил спад «Зенита»
15:37 · Россия. Премьер-лига
Салихова уколола «Зенит»: «Без поддержки «Сочи», «Урала» и «Оренбурга» совсем не то»
15:30 · Россия. Премьер-лига
Агент: «ПСЖ» может дать 20 млн евро за Сперцяна»
15:30 · Россия. Премьер-лига
Стали известны самые результативные команды осенней части текущего сезона РПЛ: «Спартак» не в их числе
15:20 · Россия. Премьер-лига
«Постараюсь не сбавить весной» — Батраков
15:12 · Россия. Премьер-лига
Ороз: «Осинькин говорит, чтобы мы не боялись играть против топ-клубов»
15:05 · Россия. Премьер-лига
Генич оценил гол Дзюбы «Зениту»
14:50 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» может доплатить «Твенте» за Угальде
14:45 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин оценил результат «Динамо» в РПЛ
14:40 · Россия. Премьер-лига
Всего четыре игрока с российским паспортом попали в топ-10 бомбардиров осенней части РПЛ 2024/2025
14:35 · Россия. Премьер-лига
Агент Батракова высказался о «Манчестер Сити»
Все новости