Гладилин: «Спартак» — самая сильная команда РПЛ»

Экс-игрок столичного «Спартака» Валерий Гладилин поделился комментарием об игре «красно-белых» под руководством Деяна Станковича.

Гладилин заявил, что Станкович выбрал стартовый состав, поэтому футболисты смогли сыграться и стали увереннее в себе. Кроме того, «Спартак» очень хорошо готов в плане физики, отметил эксперт.

— На данный момент это самая сильная команда чемпионата, самая атакующая, — цитирует Гладилина «Газета.Ру».

Напомним, на зимний перерыв «Спартак» ушел с серией из шести побед подряд в РПЛ. Данные результаты позволили команде Станковича заскочить в тройку, имея на счету 37 баллов. Отставание «красно-белых» от лидера составляет всего два очка.