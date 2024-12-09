Чемпионат России по футболу ушёл на зимние каникулы. Так называемым зимним чемпионом Премьер-лиги стал «Краснодар», который после восемнадцати туров опережает второй «Зенит» за счёт победы в очном матче (2:0) при равенстве очков (по 39).

Стоит отметить, что в восемнадцати турах Премьер-лиги болельщики увидели 391 год. Получается, что в среднем за игру забивалось 2,72 гола. Это весьма неплохой показатель для российского топ-дивизиона.

Кстати, с пенальти было забито 35 голов – 9% от общего количества.

Как известно, в каждом из шести предыдущих сезонов чемпионом России становился «Зенит».