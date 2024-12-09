Бонгонда: «Надеюсь, что цель «Спартака» - это чемпионство в РПЛ»

Атакующий полузащитник московского «Спартака» Тео Бонгонда дал комментарий касательно борьбы за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Я надеюсь, что цель «Спартака» - это чемпионство в РПЛ. Но я не хочу сейчас думать об этом. Посмотрим. Надо двигаться от матча к матчу», - передает слова футболиста «РБ Спорт».
В заключительном матче перед зимней паузой «Спартак» на домашнем стадионе «Лукойл Арена» одержал победу над «Пари НН» со счетом 3:0. После 18 туров Российской премьер-лиги «народная команда» набрала 37 баллов и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.
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