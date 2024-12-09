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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Определена самая посещаемая команда РПЛ перед зимней паузой: это не «Спартак»

09 Декабря 2024 • 15:42 Комментировать

В Российской премьер-лиге наступило зимнее межсезонье. Перед затяжной паузой интрига в верхней части турнирной таблицы обострилась до предела – первый «Краснодар» опережает пятый «Локомотив» всего лишь на четыре очка.

Согласно официальным данным, которое можно найти на сайте РПЛ, самое посещаемой командой первой части сезона стал «Зенит». Матчи питерской команды со стадионов посмотрело 400 352 человека.

На втором месте идёт «Спартак» (333 371), а тройку замыкает «Краснодар» (332 831).

Чемпионат России возобновится в начале весны. В каждом из шести предыдущих сезонов титул выигрывал «Зенит».

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