Гладилин объяснил спад «Зенита»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о неудачных результатах «Зенита» в последних играх чемпионата России.

Как считает эксперт, есть две причины неубедительной игры «Зенита», одна из них — потерянная мотивация у легионеров, которые выиграли уже много чемпионских титулов.

«Вторая причина проблем – неудовлетворительная подготовка. Потому что если даже при плохой мотивации ты в порядке, то можешь включиться и сделать результат», — приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

Напомним, «Зенит» дважды проиграл на своем поле в двух последних турах РПЛ перед отпуском и опустился на второе место. В копилке «сине-бело-голубых» 39 очков после 18 туров.

Стоит сказать, что у лидирующего «Краснодара» такое же количество баллов, но «быки» впереди по дополнительным показателям.