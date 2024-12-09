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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Салихова уколола «Зенит»: «Без поддержки «Сочи», «Урала» и «Оренбурга» совсем не то»

09 Декабря 2024 • 15:37 Комментировать
Зенит
1:2
Акрон

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, с иронией высказалась о «Зените». Перед зимним межсезоньем питерская команда в Премьер-лиге потерпела два домашних поражения подряд – от «Крыльев Советов» (2:3) и «Акрона» (1:2).

«Может, «Зениту» стоить вернуть легенду российского футбола и компьютерных игр – Кокорина, который феерит на Кипре? Без него в столетие клуба будет нелегко. Тем более без технической поддержки в виде «Сочи», «Урала» и «Оренбурга» совсем не то», - цитирует Салихову Metaratings.

«Зенит» проведёт ближайшие месяцы на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Питерцы имеют столько же очков, сколько первый «Краснодар», однако «быки» идут выше за счёт победы в очном матче первого круга (2:0).

Матчи следующего тура чемпионата России запланированы на начало весны.

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