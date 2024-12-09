Агент: «ПСЖ» может дать 20 млн евро за Сперцяна»

Агент Владимир Кузьмичёв, который представляет интересы полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова, высказался о потенциальном переходе хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «ПСЖ». В прессе сообщалось о 20 миллионах евро.

«Допускаю, что за Сперцяна могут дать такие деньги. Он уже сложившийся футболист, на протяжении нескольких сезонов показывает стабильную игру. Да и возраст подходящий», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».

Контракт Сперцяна с краснодарским клубом рассчитан до середины 2026 года. В текущем сезоне Эдуард провел 18 матчей, забил шесть голов и отдал три ассиста.