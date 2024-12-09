Стали известны самые результативные команды осенней части текущего сезона РПЛ: «Спартак» не в их числе

Первая часть нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги уже завершена. Самое время подготовить промежуточные итоги турнира.

После 18 сыгранных матчей самыми результативными командами стали санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Оба коллектива забили одинаковое количество мячей – 37.

Отметим, что до лидеров московскому «Спартаку» не хватило всего одного гола, так как «красно-белые» за 18 игр поразили сетку ворот соперников 36 раз.

Стоит сказать, что по итогам первой части сезона Российской премьер-лиги лидером является «Краснодар», набравший 39 баллов в 18 турах.