«Постараюсь не сбавить весной» — Батраков

Атакующий хавбек «Локомотива» Алексей Батраков поделился комментарием о личных итогах первой части сезона.

Батраков признался, что просто старается следовать указанием главного тренера команды.

— Что касается итогов, что-то получается, что-то нет. Где-то получилось забить, где-то отдать. Постараюсь не сбавить весной, — приводит слова Батракова «Чемпионат».

В текущем сезоне 19-летний Батраков появился на поле в 17 играх Российской премьер-лиги, забил десять голов и стал автором шести ассистов.

По итогам 18 туров «Локомотив» располагается на пятой позиции в чемпионате России, набрав 35 очков.