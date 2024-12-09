Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об игре претендентов на золотые медали РПЛ.

- Как относитесь к смене лидера чемпионата РПЛ?

- Для меня вообще стало неожиданным выступление лидеров после паузы на сборную. Все провалились, кроме «Спартака», который очень хорошо воспользовался этим. Он неожиданно подтянулся вверх таблицы. В итоге сейчас мы видим смену лидера из-за того, что у «Зенита» появился спад. Правда, у «Краснодара» он тоже есть. Такое впечатление, что никто не хотел уходить лидером в эту паузу.

- Не считаете, что теневой фаворит золотой гонки – это «Спартак»?

- «Краснодар» тоже считался фаворитом во встрече со «Спартаком», но потерпел поражение. Но, как я сказал, «красно-белые» сумели воспользоваться неудачным отрезком соперников. Это факт. Интересно, останется такая игра у команды Станковича после перерыва или что-то поменяется.

- У питерцев самый сложный график весной из всех претендентов. Вас это не смущает?

- Когда-то все равно надо кого-то обыгрывать. Если ты считаешь себя сильной командой, то должен обыгрывать соперников везде, и дома, и на выезде. Кто думал, что у «Зенита» начнется такой неудачный период, после того, как в начале сезона он по всем проходился катком? Потом возникли проблемы с лидерами. То же самое может быть и у «Спартака». Кто-то возьмет и купит Угальде или Барко, и где будет «Спартак»? От лидеров многое зависит. Сломался Глушенков, Вендел, вот и получился кризис.

- Вам не кажется, что у «Зенита» не просто игровой спад? Игроки не выкладываются.

- Еще по прошлым сезонам было видно, что лидеры играют временами. Если нужен результат – они играют, а когда его добиваются, выступают в полноги. Мотивация с каждым чемпионством притупляется. Появился Глушенков и внес в команду новую энергию, заставил играть и отдаваться. Потом он получил травму. Выбыл Вендел. Клаудиньо никак себя не проявляет. Отсюда такой результат.

- Со стороны кажется, что Семак выпустил бразды правления и никак не может повилять на ситуацию.

- Он пока не может разобраться с бразильцами, заставить их играть. Но пока он держит руку на пульсе в команде. Она играет. Хотя видно, что есть неурядицы, ведь это живой организм. Надо определиться с составом, как в «Спартаке». Станкович с этим разобрался, наладил схему, и пошла игра. А Семак пока занимается экспериментами.

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- Как «Зениту» выходить из кризиса в зимний период?

- Только тренировки и мотивация. Состав очень квалифицированный. Где-то не везет, как в последнем матче, когда два гола забили, но их не засчитали. Где-то мяч не идет в ворота. Так бывает. Если лидеры начнут включаться и не будет травм, команда должна бороться за чемпионство. Нужно ли менять состав? Если это и делать, то только после окончания сезона. Сейчас команда сыгранная, надо просто найти мотивацию.

- Кому отдали бы предпочтение в гонке за первое место?

- У всех было хорошие отрезки и плохие. Пока стабильности нет ни у кого. Будет стабильность, будет результат. На сегодня я не удивлюсь, если любая команда из тройки станет чемпионом.

- «Локомотив» выбыл из золотой гонки?

- Никто особо и не рассчитывал, что он будет бороться за чемпионство. «Железнодорожники» и так на этом отрезке прыгнули выше головы. Если бы не смазали концовку, были бы третьими. Но их не хватило.

Елена Григорьевская