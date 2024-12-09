Ороз: «Осинькин говорит, чтобы мы не боялись играть против топ-клубов»

Центральный защитник самарских «Крыльев Советов» Доминик Ороз ответил на вопрос о том, чем наставник команды Игорь Осинькин отличается от других специалистов.

Футболист заявил, что ему нравится то, как Осинькин умеет находить подход к каждому игроку, а также его привлекает стиль игры.

«Он говорит нам, чтобы мы не боялись играть против топ-клубов в свой футбол, показывали высокую скорость и интенсивность», — приводит слова Ороза Metaratings.

По итогам 18 сыгранных матчей «Крылья Советов» занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России, сумев заработать 18 зачетных баллов.