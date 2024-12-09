Генич оценил гол Дзюбы «Зениту»

Футбольный комментатор Константин Генич в разговоре с журналистами высказался о голе нападающего Артёма Дзюбы в поединке в петербургским «Зенитом» в рамках 18-го тура чемпионата России.

«Дзюба в хорошем состоянии. Гол «Зениту»? Ничего сверхъестественного. Хорошая подача. То, что он хорошо играет головой - это ни для кого не секрет. Здорово пробил», - передает слова Генича «Спорт-Экспресс».

Напомним, что поединок прошел на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершился поражением «Зенита» со счетом 1:2.

В нынешнем сезоне Дзюба поучаствовал в 11 поединках тольяттинского коллектива, записав на свой счет три забитых мяча и три голевые передачи.