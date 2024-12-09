«Спартак» может доплатить «Твенте» за Угальде

Московский «Спартак» может перевести нидерландскому «Твенте» один миллион евро сверху за трансфер нападающего Манфреда Угальде.

Напомним, в январе «Спартак» приобрёл костариканца у «Твенте» за 13 миллионов евро.

По информации Metaratings, российский гранд должен будет заплатить нидерландцам один миллион евро в качестве бонуса, если Угальде сможет за один сезон набрать 25 результативных баллов. В настоящий момент в активе Угальде уже 16 голов и 3 ассиста во всех турнирах.

Отмечается, что еще один миллион евро «Спартак» может выплатить «Твенте», если станет чемпионом, а Угальде отыграет более 50% матчей в сезоне.