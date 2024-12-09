Тюкавин оценил результат «Динамо» в РПЛ

Нападающий столичного «Динамо» Константин Тюкавин поделился мнением об игре «бело-голубых» в первой половине сезона.
«Могло быть хуже, могло быть лучше. Конечно, если смотреть на некоторые матчи - с «Факелом» и «Ахматом», если бы победили, могли быть сейчас на самом верху. Оценю на три с плюсом», - передает слова форварда «РБ Спорт».
После 18 туров Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 35 баллов и находится на четвертой позиции в турнирной таблице. Подопечные Марцела Лички отстают от идущего первым «Краснодара» на четыре очка. Сезон РПЛ возобновится в начале марта 2025 года.
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