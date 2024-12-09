Тюкавин оценил результат «Динамо» в РПЛ

«Могло быть хуже, могло быть лучше. Конечно, если смотреть на некоторые матчи - с «Факелом» и «Ахматом», если бы победили, могли быть сейчас на самом верху. Оценю на три с плюсом», - передает слова форварда «РБ Спорт».