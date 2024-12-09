Всего четыре игрока с российским паспортом попали в топ-10 бомбардиров осенней части РПЛ 2024/2025

Первая часть текущего сезона Российской премьер-лиги завершена. По ее итогам лучшим снайпером чемпионата стал костариканский форвард московского «Спартака» Манфред Угальде. В 18 встречах нападающий поразил сетку ворот соперников 15 раз.

Отметим, что в десятку лучших бомбардиров по итогам осени вошли только четыре российских футболиста. Речь идет об Алексее Батракове (10 голов), Максиме Глушенкове (8), Тамерлане Мусаеве (7) и Константине Тюкавине (7) .

Стоит напомнить, что в прошлом сезоне лучшим голеадором РПЛ стал форвард «Зенита» Матео Кассьерра.

Возобновление чемпионата России запланировано на начало марта 2025 года.