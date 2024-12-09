Агент Батракова высказался о «Манчестер Сити»

Агент Владимир Кузьмичёв в разговоре с представителями СМИ дал комментарий насчет потенциального трансфера полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова в «Манчестер Сити».

«Прямой трансфер в Англию практически исключен. Алексей ярко проявляет себя в РПЛ. Но речь лишь о половине сезона. Для принятия положительного решения английским клубом этого недостаточно», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».

Батраков поучаствовал в 17 матчах нынешнего сезона Российской премьер-лиги. Полузащитник записал на свой счет десять голов и шесть результативных передач. Контракт хавбека с «железнодорожниками» рассчитан до лета 2027 года. Его рыночный ценник составляет пять миллионов евро.