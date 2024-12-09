Игрок «Крыльев Советов» Ороз: Все были шокированы уходом Корниленко

Защитник «Крыльев Советов» Доминик Ороз высказался об уходе Сергея Корниленко с должности спортивного директора самарцев.

«Это была тяжелая новость для меня. В команде все были шокированы. Но это футбол», — приводит слова Ороза Metaratings.

Футболист отметил, что ему было комфортно общаться с Корниленко, поэтому он и принял решение перебраться в «Крылья Советов».

24-летний Ороз выступает за самарский клуб с августа текущего года. За это время он принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров и сделал две результативные передачи.

После 18 туров «Крылья Советов» занимают десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 18 баллов.