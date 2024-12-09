Камоцци: «Состав «Спартака» укомплектован для борьбы за чемпионство»

Франко Камоцци, который раньше работал советником Леонида Федуна в московском «Спартаке», оценил шансы «красно-белых» на чемпионский титул в текущем сезоне.

«Считаю, состав в целом укомплектован для борьбы за чемпионство. Разве что я бы подумал над усилением линии обороны», - передает слова Камоцци «ВсеПроСпорт».

В заключительном матче Премьер-лиги перед зимней паузой «Спартак» на домашнем стадионе принимал «Пари НН». Подопечные Деяна Станковича отпраздновали крупную победу со счетом 3:0. После 18 туров чемпионата России московская команда с 37 баллами находится на третьей позиции в турнирной таблице.