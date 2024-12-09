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Кечинов: «В золотой гонке отдаю предпочтение «Спартаку» эксклюзив

09 Декабря 2024 • 14:20 Комментировать

Футбольный эксперт Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об игре претендентов на золотые медали РПЛ.

- Как относитесь к смене лидера чемпионата РПЛ?

- Это уже не выглядит неожиданностью. В прошлом сезоне «Краснодар» до конца боролся за золото. В этом - он тоже выглядит очень неплохо. Правда, у всех топовых клубов в этом чемпионате идут американские горки: то игра хорошая и результат тоже, а потом идет провал в три – четыре матча. Поэтому не стоит удивляться первому месту южан. Тем более, с «Зенитом» у них равное количество очков.

- Не считаете, что теневой фаворит золотой гонки – это «Спартак»?

- Если бы сейчас чемпионат продолжался или была бы весенняя часть отрезка, то я бы так и сказал. Но нас ждет большой перерыв, и команды будут долгое время на сборах. Пока не понятно, кто выйдет к весеннему отрезку в самом лучшем состоянии. Тем не менее, нельзя не отметить, что «Спартак» уже стал твердым конкурентом в борьбе за первое место. Хотя сейчас четыре или даже пять клубов будут до последнего  претендовать на золотые медали. «Динамо» недалеко по очкам, «Локомотив» тоже. Победит тот, кто лучше подготовится к весенней части чемпионата.

- Вам не кажется, что у «Зенита» не просто игровой спад, а в силу разных причин футболисты не выкладываются на полную?

- Я бы так не сказал. «Зенит» не играет спустя рукава, а где-то у него не получается или не везет. А когда-то соперник реализовывает моменты, которые в других матчах упускал. Просто так все совпало. Уверен, что к весенней части сезона питерцы будут готовы во всеоружии.

- В первом круге «Зенит» разгромил «Акрон», но на своем поле ему проиграл. Считаете, тут только везение сказалось?

- И с «Крыльями Советов» мы тоже увидели домашнее поражение питерцев. Но при этом, команда создавала много моментов. Если бы они что-то реализовали, или судья засчитал бы забитые мячи, то все могло сложиться по-другому.  

- Считаете, зимой «Зениту» не нужно ничего менять кардинально?

- Почему? Это звонок. Раз идут такие поражения, то надо задуматься. Что-то не то происходит, это ясно. Тем не менее, запас прочности, уровень мастерства и дух победителя у питерцев не отнимешь. Это может сыграть свою роль в концовке чемпионата. Как было и в прошлом сезоне. Все думали, что чемпионом станет «Краснодар» или «Динамо», но первое место все равно занял «Зенит».

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- Нет ли опасений, что зимой питерцы будут перекупать лидеров у других клубов РПЛ, в том числе и для того, чтобы ослабить конкурентов? Деньги у них есть, да и пример Глушенкова перед глазами.

- Я не верю в это. Не думаю, что те команды, которые претендуют на чемпионство, будут распродавать своих лидеров. После сезона еще может быть кого-то они и перекупят. И то, это будет небольшая часть игроков.

- У питерцев самый сложный график весной из всех претендентов. Вас это не смущает?

- Абсолютно нет. Я вообще думаю, что матч «Спартак» - «Зенит» может стать ключевым в чемпионате. Мне бы хотелось, чтобы так и было.

- А кому отдали бы предпочтение в гонке за первое место?

- «Спартаку», естественно. На сегодняшний день «красно-белые» сильнее всех.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Краснодар Валерий Кечинов ещё теги
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